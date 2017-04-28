В Чили в любой момент может случиться мощное землетрясение

[Серхио Баррьентос, глава Национального сейсмологического центра]:

«В любой момент в любой части Чили можно ожидать землетрясения магнитудой примерно 7,5. Поэтому нам всегда нужно быть готовыми к последствиям этого феномена».

Чилийцев призывают в любой момент быть готовыми к новому мощному землетрясению. Об этом сообщает Национальный сейсмологический центр.

Чили входит в так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. Это одна из самых сейсмоактивных стран мира. Положение осложняет то, что страна протянулась вдоль океана, и за подземными толчками часто следуют смертоносные цунами.

Сильнейшее землетрясение в истории наблюдений произошло именно в Чили — в 1960 году. Оно было магнитудой 9,5. Тогда погибло около 6 тысяч человек, в основном — от цунами. 7 лет назад очередное мощное землетрясение силой 8,8 балла и вызванное им цунами унесли жизни 500 чилийцев.

В последний раз подземные толчки были в Чили на этой неделе. Хотя они были неслабые — 6,9 балла — обошлось без жертв и серьёзных разрушений.

[Серхио Баррьентос, глава Национального сейсмологического центра]:

«Плиты Наска и Южно-Американская каждый год сближаются на 6-6,5 сантиметров. Это вызывает землетрясения магнитудой 8 и смещение на 4, 5, 6 или 7 метров. Такие землетрясения случаются каждые 80 или 100 лет».

Местные жители к таким бедствиям, можно сказать, привыкли. Что делать — знают. После недавних подземных толчков власти даже похвалили их за адекватную реакцию. Люди сохраняли спокойствие и оперативно переместились в безопасные зоны и на возвышенности.

В стране — строгие стандарты строительства. Дома строят сейсмоустойчивыми. На случай мощных землетрясений и цунами для граждан также разработали чёткий план действий из восьми шагов. Этому обучают и детей в школах.

Специалисты Национального сейсмоцентра призывают принимать ещё больше мер предосторожности.