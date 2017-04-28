Аресты в Великобритании: задержаны подозреваемые в подготовке терактов

Полиция Великобритании арестовала пятерых подозреваемых в ходе антитеррористических рейдов в Лондоне и графстве Кент.

Одну из подозреваемых ранили. Она находится в больнице в тяжёлом, но стабильном состоянии. К ней приставлена охрана.

Всех задержанных подозревают в подготовке терактов либо подстрекательстве к ним. Какое-то время за ними вели слежку.

В полиции отмечают, что эти задержания не связаны с арестом вооружённого ножами мужчины в центре Лондона. Инцидент произошёл в четверг недалеко от здания парламента и правительственной улицы Уайтхолл. 27-летний арестованный, как считают в полиции, собирался совершить теракт. У него нашли, по меньшей мере, два ножа.

Свидетель задержания рассказал о том, что видел.

[свидетель задержания]:

«Не было ничего странного, он не вызывал никаких подозрений, выглядел обычно. Единственное — он был одет во всё чёрное. И, когда его вели к машине, то надели ему на голову капюшон. Среди предметов, которые обследовали, был нож, очень длинный. Не знаю, что это был за нож, но он был достаточно большой».

В правительственном районе, где обычно много туристов, были усилены меры безопасности. Однако в целом обстановка остаётся там нормальной.

Напомним, 22 марта гражданин Великобритании Халид Масуд сбил на автомобиле нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту. В результате погибло четыре человека. Потом он врезался в ограждение здания парламента и набросился с ножом на полицейского. Он тоже погиб. Нападавшего застрелили подоспевшие на место стражи порядка.