В Германии — всё больше бедных

Экономика Германии — крупнейшая в Европе. Но несмотря на это, в стране растёт проблема бедности и неравномерного распределения доходов.

Германия славится тем, что в ней много высококвалифицированных рабочих. При этом разрыв между богатыми и бедными в стране —

значительнее, чем в Великобритании и Франции, и даже больше, чем в менее развитых странах ЕС, таких как Венгрия или Кипр.

На юге страны высококвалифицированные работники получают хорошую зарплату и ездят на роскошных автомобилях. Малоимущих жителей северных регионов спасают от голода благотворительные организации.

[Хорст Рёр, глава продовольственного банка Tafel]:

«У нас есть класс очень богатых людей. При этом средний класс уменьшается. Есть также класс бедняков, в который входят безработные и просители убежища. И этот класс растёт».

В настоящее время в одном из отделений дортмундского продовольственного банка получают помощь около 15 тысяч человек. И просителей карточек на питание всё больше.

[Хорст Рёр, глава продовольственного банка Tafel]:

«В список ожидания занесено более 1000 имён. Это только число обращений. Но, возможно, за ними стоят от трёх до трёх с половиной тысяч человек. Мы не в силах обслужить их всех».

Наибольший разрыв между богатыми и бедными наблюдается в Рурской области, где проживает около пяти миллионов человек. Когда-то этот регион был центром тяжёлой промышленности Германии. Однако после сокращения добычи полезных ископаемых, а также – производства, большинство жителей так и не нашли высокооплачиваемой работы.

Разрыв между богатыми и бедными – одна из основных проблем, вставших перед канцлером Германии в преддверии парламентских выборов. Они запланированы на 24 сентября.