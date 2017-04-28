Вашингтон готов на новые переговоры по НАФТА

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что готов на переговоры с Канадой и Мексикой о НАФТА — Североамериканском соглашении о свободной торговле. Оно действует уже более 20 лет. Ранее Белый дом обещал выйти из соглашения.

При этом, Трамп грозит отказаться от переговоров, если не сможет добиться соглашения, выгодного для всех сторон.

На своей странице в Twitter он написал: «Мне позвонили президент Мексики и премьер-министр Канады с просьбой обсудить НАФТА, а не выходить из договора. Я согласился… Но при условии, что, если мы не добьёмся справедливого соглашения, я откажусь от НАФТА. Если отношения будут хорошими — соглашение возможно!»

В начале 90-х годов прошлого столетия, когда подписывали НАФТА, у США с Мексикой был небольшой положительный торговый баланс. То есть Вашингтон поставлял Мехико больше товаров, чем импортировал. В прошлом году у США с Мексикой был торговый дефицит в размере 63 миллиардов долларов.

НАФТА – один из крупнейших в мире торговых союзов. Его отмена может оказать негативное влияние на автомобильные, сельскохозяйственные и другие индустрии по всему миру.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг призвал Дональда Трампа не отказываться от соглашения.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Если теоретически отмена НАФТА может привести к хорошим последствиям, в реальности она приведёт к краткосрочным и среднесрочным проблемам».

Между тем, посол Канады в Мексике отметил, что правительство его страны по-прежнему ждёт разъяснений от Белого дома: что конкретно он хочет в договоре изменить.

[Пьер Аларье, посол Канады в Мексике]:

«Надеюсь, США обрисуют нам масштабы, рамки переговоров. Что конкретно они хотят обсудить? Пока никто не знает. Мы только строим догадки, но обсуждать догадки нет смысла».

Трамп говорит, что НАФТА стоит Америке тысяч рабочих мест. Он хочет изменить договор таким образом, чтобы уменьшить торговый дефицит с Мексикой.