Яхтсмен Бен Эйнсли надеется победить в регате Кубок Америки

Британский яхтсмен Бен Эйнсли намерен вернуть главный трофей регаты Кубок Америки на родину. Гонка, которую сегодня считают одной из самых престижных в мире, была основана в 1851 году. Стартовала она с английского острова Уайт. Однако за все 166 лет соревнований британцы никогда не завоёвывали золото.

Теперь же четырёхкратный олимпийский чемпион Эйнсли надеется на победу в 35-м Кубке. Он начинается в конце мая на Бермудских Островах.

[Бен Эйнсли, капитан команды Land Rover BAR]:

«Кубок Америки — это очень престижное соревнование с долгой историей. Всё началось у острова Уайт в 1851 году, и, к сожалению, Великобритания ни разу не выиграла Кубок. Это толкает Land Rover BAR сражаться за победу, чтобы исправить эту историческую несправедливость».

В 2013 году Бен Эйнсли привёл американскую команду Oracle к победе в 34-м Кубке Америки. Потом решил создать свою команду Land Rover BAR.

[Бен Эйнсли, капитан команды Land Rover BAR]:

«У нас есть только один месяц до того, как начнутся гонки 35-го Кубка Америки. На Бермудских Островах обстановка всё более захватывающая. Все команды завершают подготовку и проверку яхт. Кроме того, команды привыкают к летней погоде».

В конце мая состоятся отборочные соревнования среди команд-челленджеров Кубок Louis Vuitton. Основная гонка за главный трофей начинается 17 июня.