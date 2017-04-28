«Кассини» впервые прыгнул в кольца Сатурна

Космический зонд «Кассини» рекордно приблизился к Сатурну и совершил первый прыжок в кольца газового гиганта.

Погружение он сделал на скорости 124 тысячи километров в час. Аппарат пролетел на расстоянии 2000 километров от верхних слоёв атмосферы Сатурна и в трёхстах километрах от внутреннего кольца.

Во время прыжка «Кассини» отвернул от Земли большую антенну, чтобы прикрыться ею от мелких осколков льда и породы. При столкновении на такой скорости они вывели бы аппарат из строя. На это время контакт с зондом был потерян.

Связь восстановилась через 20 часов после погружения. «Кассини» отправил на Землю первые фотографии колец Сатурна, сделанные на близком расстоянии. НАСА опубликовало пока необработанные снимки.

Межпланетная станция совершит ещё 21 такое погружение и достигнет самого внутреннего кольца. Следующий прыжок запланирован на 2 мая. Специалисты ждут от «Кассини» много высококачественных фотографий и научных данных. Они помогут установить возраст колец Сатурна.

15 сентября зонд НАСА войдёт в атмосферу газового гиганта, и его миссия завершится.

Аппарат «Кассини» запустили в космос два десятилетия назад. В 2004 году он приблизился к Сатурну и стал его первым искусственным спутником.