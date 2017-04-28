США: приключения в Музее мороженого

Этот музей в Лос-Анджелесе больше похож на сказочный детский мир. Сказочный и вкусный. Называется он Музей мороженого. Здесь рай не только для любителей сладкого, но и для любителей делать фото для соцсетей.

[Маниш Вора, сооснователь Музея мороженого]:

«Это не обычный музей. Здесь не просто ходишь и смотришь на инсталляции, а пробуешь много всего на вкус. Но это также — общение. Люди делятся этим в Instagram и SnapChat. Тысячами снимков. И направляют вас здесь такие ребята, как я, актёры, — интересуются вашими любимыми вкусами, воспоминаниями о мороженом. Рассказывают вам исторические или просто забавные факты».

Чтобы вдоволь насладиться всеми залами музея, нужен не один час. Вас ждут и 10 тысяч подвешенных к потолку бананов, и самые разные «вкусные» качели, и бассейн с имитацией кондитерской обсыпки.

[посетительница музея]:

«Это здорово. Очень весело развлекаться здесь и весь день есть мороженое. Эта обсыпка тоже классная. Только не ешьте её». [посетительница музея]:

«Это нечто. Как взрослый человек ты можешь прыгнуть в бассейн, не намокнуть, но отлично повеселиться». [посетитель музея]:

«Очень мило. Даже не подозревал, что есть такое место. Все эти странные штуки здесь — это всё про конфеты, сахар и мороженое».

Конечно же, здесь можно попробовать и настоящее мороженое и другие сладости самых разных видов.

Этот музей мобильный. В Лос-Анджеле — до июля. Потом отправится в какой-нибудь другой город США. Ну а в следующем году, возможно, появится и у вас.

[Маниш Вора, сооснователь Музея мороженого]:

«Конечно, мы хотим охватить всю страну и даже весь мир. Есть планы на новые города. Пока никакой конкретики. Но надеюсь, в 2018-м выйдем на международный рынок».

Входной билет стоит 29 долларов.