28 апреля 2017

Учёные нашли гусениц, поедающих полиэтилен

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Это гусеницы большой восковой моли. Они помогут специалистам найти способ спасти окружающую среду от пластиковых отходов. Испанские учёные случайно выяснили, что они могут поедать не только воск в пчелиных ульях, но и полиэтиленовые пакеты.

После этого исследователи из Испании и Великобритании провели эксперименты. Гусениц завернули в кусочек плёнки. Первые дыры в ней появились через 40 минут. А за 12 часов 100 личинок съели примерно 100 миллиграммов полиэтилена.

Учёные говорят, что по сравнению с бактериями, гусеницы намного быстрее поедают и переваривают пластиковые отходы. Теперь они хотят выяснить, какой фермент вырабатывают личинки восковой моли. Если получится открыть секрет этого химического вещества, то специалисты смогут создать его синтетический аналог.

Ежегодно в мире производят примерно 80 миллионов тонн полиэтилена. Процесс его разложения может затянуться на десятки и даже сотни лет. По словам учёных, новый метод борьбы с пластиковыми отходами, возможно, получится применять в больших масштабах. Это поможет очистить и землю, и Мировой океан.

Большая восковая моль считается вредителем. Её гусеницы в начале развития питаются пчелиным мёдом и пергой. Потом переходят к поеданию восковых сот. Когда личинок слишком много, пчёлы могут погибнуть или покинуть улей.

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