Учёные нашли гусениц, поедающих полиэтилен

Это гусеницы большой восковой моли. Они помогут специалистам найти способ спасти окружающую среду от пластиковых отходов. Испанские учёные случайно выяснили, что они могут поедать не только воск в пчелиных ульях, но и полиэтиленовые пакеты.

После этого исследователи из Испании и Великобритании провели эксперименты. Гусениц завернули в кусочек плёнки. Первые дыры в ней появились через 40 минут. А за 12 часов 100 личинок съели примерно 100 миллиграммов полиэтилена.

Учёные говорят, что по сравнению с бактериями, гусеницы намного быстрее поедают и переваривают пластиковые отходы. Теперь они хотят выяснить, какой фермент вырабатывают личинки восковой моли. Если получится открыть секрет этого химического вещества, то специалисты смогут создать его синтетический аналог.

Ежегодно в мире производят примерно 80 миллионов тонн полиэтилена. Процесс его разложения может затянуться на десятки и даже сотни лет. По словам учёных, новый метод борьбы с пластиковыми отходами, возможно, получится применять в больших масштабах. Это поможет очистить и землю, и Мировой океан.

Большая восковая моль считается вредителем. Её гусеницы в начале развития питаются пчелиным мёдом и пергой. Потом переходят к поеданию восковых сот. Когда личинок слишком много, пчёлы могут погибнуть или покинуть улей.