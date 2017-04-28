Зрители в Лонг-Бич надеются, что Shen Yun вернётся

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Компания Shen Yun три дня выступала в калифорнийском городе Лонг-Бич.
Одно из шоу посетил Пэт Эдди. На представлении Shen Yun он не в первый раз. Теперь пришёл с подругой Мелиссой.
Лори Лав, профессор в Университете Южной Каролины, привела на концерт детей.
Ещё одна зрительница отметила, что ей понравился смысл номеров.
Дженна Белуччи также похвалила живой оркестр, который сочетает восточные и западные музыкальные инструменты.
Теперь Shen Yun выступит в Солт-Лейк-Сити штата Юта, а потом в техасском Амарилло.