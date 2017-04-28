28 апреля 2017

Зрители в Лонг-Бич надеются, что Shen Yun вернётся

| 0

Компания Shen Yun три дня выступала в калифорнийском городе Лонг-Бич.

Одно из шоу посетил Пэт Эдди. На представлении Shen Yun он не в первый раз. Теперь пришёл с подругой Мелиссой.

[Мелисса Робертс, сотрудница ресторана]:
«Это было прекрасно. Мы из Сан-Луиса. Проделали долгий путь в Лонг-Бич, чтобы посмотреть это шоу. И это было незабываемо».

[Пэт Эдди, владелец сети ресторанов]:
«Просто отлично. На концерте в Сан-Луисе я был с мамой, а сюда привёз подругу. Шоу превосходное, поэтому мы снова здесь».

[Мелисса Робертс, сотрудница ресторана]:
«Шоу великолепное и очаровательное».

[Пэт Эдди, владелец сети ресторанов]:
«Я посмотрю его снова. Хотелось бы, чтобы концертов было побольше. Это стоит увидеть. Каждый раз в шоу что-то новое. Я бы ещё раз его посмотрел. Надеюсь, оно вернётся».

Лори Лав, профессор в Университете Южной Каролины, привела на концерт детей.

[Лори Лав, профессор в Университете Южной Каролины]:
«Артисты необыкновенные. Могу сказать, что они много репетировали, и дисциплина у них на высшем уровне. Но также видно, что им самим нравится то, что они делают».

Ещё одна зрительница отметила, что ей понравился смысл номеров.

[Дженна Белуччи, координатор внешнеэкономической деятельности]:
«Сами истории и музыка прекрасны. Из них я узнала об удивительных вещах, о которых раньше не слышала. Мне очень понравилось, особенно духовный смысл. Нам рассказали о китайской культуре, о которой мы не знали. Я подумала, что она очень трогательная и в то же время универсальная».

Дженна Белуччи также похвалила живой оркестр, который сочетает восточные и западные музыкальные инструменты.

[Дженна Белуччи, координатор внешнеэкономической деятельности]:
«На первом плане можно услышать китайские инструменты, но у них также прекрасный фон. И всё сплетается в одно целое. Это прекрасное переплетение восточных и западных звуков. Мне очень понравилось».

Теперь Shen Yun выступит в Солт-Лейк-Сити штата Юта, а потом в техасском Амарилло.

Зрители в Лонг-Бич надеются, что Shen Yun вернётсяАктриса и кинематографист: Shen Yun – это зрелищное шоуShen Yun попрощался с Санта-Барбарой завершающим концертом при аншлагеЗрители в Сан-Антонио оценили изящество и грацию Shen Yun«Карманную» барабанную установку создали в Швеции«Гормон счастья»: мамы танцуют с грудными малышамиПервое шоу Shen Yun в Таузанд-Окс получило восторженные отзывыЗрители в Сан-Антонио: «Шоу Shen Yun обязательно нужно посмотреть»«Shen Yun – это бессмертная классика»Shen Yun принёс зрителям радость и вдохновение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.