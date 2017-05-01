Протез помогает девочке без руки играть на скрипке

И вот финальная примерка. Затем — пробная репетиция. Изабелла, кажется, справляется успешно.
Помогли Изабелле пятеро студентов Университета Джорджа Мейсона. Они учатся на факультете биоинженерии. Студенты разработали протез, с помощью которого девочка может удерживать смычок и водить им по струнам.
[Изабелла Кабрера, ученица музыкальной школы]:
«Я всегда упорно стремлюсь к цели, а отступать – это не для меня».
Искусственную руку дорабатывали несколько раз прежде чем она подошла. Протез сделали из поливинилхлорида – прочной и эластичной пластмассы. Она морозоустойчива и не горит на воздухе.
Изабелла ходит в начальную школу города Алегзандрия в штате Вирджиния.