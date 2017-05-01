Протез помогает девочке без руки играть на скрипке

У десятилетней Изабеллы Кабреры от рождения нет левой руки – лишь небольшая часть плеча. Но этот протез, сделанный на 3D-принтере, позволил девочке осуществить мечту – учиться играть на скрипке.

И вот финальная примерка. Затем — пробная репетиция. Изабелла, кажется, справляется успешно.

Помогли Изабелле пятеро студентов Университета Джорджа Мейсона. Они учатся на факультете биоинженерии. Студенты разработали протез, с помощью которого девочка может удерживать смычок и водить им по струнам.

[Изабелла Кабрера, ученица музыкальной школы]:

«Я всегда упорно стремлюсь к цели, а отступать – это не для меня».

Искусственную руку дорабатывали несколько раз прежде чем она подошла. Протез сделали из поливинилхлорида – прочной и эластичной пластмассы. Она морозоустойчива и не горит на воздухе.

Изабелла ходит в начальную школу города Алегзандрия в штате Вирджиния.