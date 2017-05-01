Оползень в Кыргызстане: не менее 25 погибших

В кыргызском селе Аюу Ошской области продолжаются поисково-спасательные работы. В субботу здесь сошёл оползень. Обнаружили тела не менее 25 погибших. Половина из них — дети. Есть пропавшие без вести.

По словам властей, людей предупреждали об опасности и призывали переехать жить в другое место.

[Кубатбек Боронов, министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана]:

«Глава деревни сказал, что за три дня до трагедии встречался с жителями и специалистами Министерства чрезвычайных ситуаций, и было решено переселить людей из этой опасной зоны. Но жители отказались. Некоторые подписали бумаги, в которых говорится, что они предупреждены, но отказываются уезжать, понимая ответственность».

Некоторые жители говорят обратное.

[местный житель]:

«Если бы нам кто-то сказал заранее, мы бы переехали. Но о том, что здесь опасно, нам сказали только после трагедии. Куда нам теперь? Где жить?»

Оползень сошел рано утром. Его вызвали сильные дожди. На село устремился миллион кубометров земли. Разрушено 11 домов.

[местная жительница]:

«Утром оползень сошел в реку, и наши дома затопило. Мы еле успели выбежать. Что успели схватить — спасли, остальное смыло наводнением».

30 апреля в Кыргызстане был объявлено днём траура.

Для Ошской области это уже, по меньшей мере, 25 оползень в этом году. В предыдущих погибло шесть человек.