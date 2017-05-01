01 мая 2017

Всеобщая забастовка в Бразилии впервые за 20 лет

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Рио-де-Жанейро охватили беспорядки. Они начались в связи с общенациональной забастовкой, которую 28 апреля объявили профсоюзы страны. Стачка такого масштаба в Бразилии — впервые за последние двадцать лет.

Протестующие требуют отменить трудовую и пенсионные реформы, предложенные президентом Мишелом Темером. Законопроекты 27 апреля одобрила нижняя палата бразильского парламента.

В рамках забастовки в разных штатах прекратили работу водители общественного транспорта и учителя, закрылись некоторые аэропорты, фабрики и банки.

В некоторых городах протесты переросли в столкновения с полицией. Демонстранты бросились громить витрины магазинов и поджигать мусор. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Между тем, Мишел Темер осудил протесты и заявил, что продолжит работать над изменением законодательства. Предложенная им пенсионная реформа предусматривает увеличение пенсионного возраста.

Согласно трудовой реформе, будет отменён налог на содержание профсоюзов. Кроме того, работодатели смогут сокращать обеденный перерыв на полчаса. В этом случае рабочий день завершится также на полчаса раньше. Они также смогут выплачивать тринадцатую зарплату – обязательную в Бразилии – частями, а не за один раз.

Предыдущая общенациональная забастовка в Бразилии была в 1996 году при бывшем президенте Фернанду Кардозу.

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