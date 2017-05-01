Премьер Венгрии согласился на требования ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился выполнить требования ЕС и изменить закон о высшем образовании. Такое решение он принял на встрече с представителями консервативной фракции Европейской народной партии, или ЕНП. Это крупнейшая политическая сила в Европарламенте.

В минувшую среду Евросоюз дал Будапешту месяц на то, чтобы исправить закон о высшем образовании, принятый 4 апреля. По мнению Брюсселя, этот закон нарушает фундаментальные свободы внутреннего рынка. Так, из-за него в Венгрии может закрыться Центрально-Европейский Университет, основанный на средства американского миллиардера Джорджа Сороса.

Перед встречей лидер фракции ЕНП сказал, что правительство Венгрии должно уважать свободу образования.

[Манфред Вебер, лидер фракции ЕНП]:

«Вопрос на повестке дня очень простой: мы не позволим нападать на свободу науки в Европейском союзе. Теперь дело за премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном: он должен проявить уважение к этим принципам».

А после обсуждений представители Европейской народной партии сказали, что Виктор Орбан согласился исправить закон.

[Зигфрид Мурешан, пресс-секретарь фракции ЕНП]:

«Виктор Орбан дал полное согласие перед ЕНП выполнить все требования ЕС к сроку, который установит Европейская Комиссия».

Предполагается, что само учебное заведение власти Венгрии рассматривают как центр либерально настроенной оппозиции. Кроме того, Орбан и Сорос – публичные оппоненты. Например, американский миллиардер не поддерживает венгерскую политику в отношении беженцев и то, что Венгрия строит ограждения на границе.

В консервативную фракцию ЕНП входят председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель.