Президент Олланд посетил свой последний саммит лидеров ЕС

Президент Франции Франсуа Олланд принял участие в последнем для себя саммите лидеров ЕС. Перед встречей он сказал, что выборы во Франции, намеченные на 7 мая, станут проверкой того, хотят ли французы и дальше оставаться в Европейском союзе.

[Франсуа Олланд, президент Франции]:

«Выбор, который французы вместе и каждый в отдельности сделают в воскресенье, 7 мая, покажет, будут ли они думать о выходе из Европы. У граждан есть все причины остаться в ЕС. С этой точки зрения выборы 7 мая – это голосование по вопросу поддержки Европы».

Во второй тур вышли бывший министр экономики в кабинете Олланда Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен. Ранее Франсуа Олланд говорил, что Ле Пен перед выборами скрывает свои истинные планы – она намерена вывести Францию из состава ЕС.

Во время саммита канцлер Германии положительно отозвалась о совместной работе с уходящим президентом Франции.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Мы всегда очень хорошо сотрудничали с Франсуа Олландом. Мы создавали отличные проекты. Примером этого могут служить переговоры в «нормандском формате»».

Уже после саммита Олланд сказал, что готов передать бразды правления следующему президенту.

Пока опросы показывают, что победу одержит Эммануэль Макрон. Ему предрекают 59-60% голосов избирателей. Однако Марин Ле Пен в последнее время набирала популярность. Только за последнюю неделю её рейтинг вырос на 5%.

Ранее она объявила, что, если победит, то назначит на должность премьер-министра Николя Дюпона-Эньяна. Он лидер партии «Вставай, Франция». Участвовал в первом туре и занял шестое место среди 11 кандидатов. Предполагается, что Ле Пен надеется привлечь на свою сторону сторонников Эньяна.