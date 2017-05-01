Пакистанская текстильная отрасль расширяет ассортимент

Текстильная промышленность – одна из сильнейших отраслей экономики Пакистана. На этой фабрике в Карачи производство идёт полным ходом. Продукцию экспортируют в другие страны.

Владелец компании говорит: для успешного бизнеса есть всё – и человеческие ресурсы, и технологии. Но, чтобы получить большее признание на международном уровне, нужна поддержка правительства.

[Амджад Эбрахим, владелец фабрики]:

«Если власти хоть немного улучшат инфраструктуру, решат проблемы с транспортом и электричеством, тогда мы начнём творить чудеса. Думаю, у нашей страны — большой потенциал, и мы способны на многое».

Производителям последние несколько лет приходится преодолевать и другие трудности – не хватает сырья.

[Мирза Ихтиар Вайдж, консультант по текстильной промышленности]:

«Приходится импортировать сырье и сталкиваться с конкуренцией, а это тяжело. Поэтому правительство должно уделять внимание сельскому хозяйству и обеспечить больший урожай хлопка».

По мнению экспертов, также необходимо ввести различные льготы для текстильщиков и заключить соглашения о свободной торговле с другими странами.

Впрочем, текстильная промышленность не стоит на месте и расширяет ассортимент товаров. Последние несколько десятилетий в Пакистане производят не только ткани, но и одежду.

[Зубайр Туфайл, глава Федерации торгово-промышленных палат]:

«У пакистанской текстильной отрасли будет больше возможностей, если производить более дорогие товары. В настоящее время экспорт приносит около 12 миллиардов долларов, но эта цифра в ближайшие два года может увеличиться до 17-18 миллиардов, даже до 20 миллиардов».

Пакистанские дизайнеры считают: развитие модной индустрии в стране — также на руку местной текстильной промышленности.

[Ризван Бейг, модельер]:

«Многие думают, что мода – это что-то легкомысленное и непрактичное. Но обстановка в мире доказывает, что это многомиллиардный бизнес».

Пакистан поставляет в другие страны ткань, трикотаж, чулочно-носочные изделия, домашний текстиль и джинсы.