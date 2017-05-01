Японский вертолётоносец будет охранять американские корабли

Самый крупный японский военный корабль, вертолётоносец «Идзумо», отправился на первую в истории операцию по охране американского флота. Из порта префектуры Канагава он вышел в трёхмесячное плавание с заходом на Филиппины.

Министерство обороны Японии приняло решение охранять американские корабли-заправщики из-за накаляющейся обстановки на Корейском полуострове.

Предполагается, что «Идзумо» будет сопровождать корабли от японской префектуры Тиба до акватории острова Сикоку. Затем заправщики продолжат путь к Корейскому полуострову. Туда они доставят топливо для ударной группы во главе с авианосцем «Карл Винсон». В Японское море эту группу направил Дональд Трамп, чтобы сдержать ядерные амбиции Северной Кореи. В ответ Пхеньян пригрозил топить американские корабли.

Отправиться на боевое задание вертолётоносец смог благодаря прошлогоднему закону, который расширил полномочия японской армии. Впервые со Второй мировой войны он разрешил военным защищать дружественные страны и участвовать в боевых действиях.

Длина «Идзумо» — 249 метров. Корабль спустили на воду в 2015 после трёх лет строительства. На его создание потребовалось более миллиарда долларов.