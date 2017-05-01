02 мая 2017

Зрительница из Мак-Аллена: «Shen Yun — волшебный и красочный»

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В американском городе Мак-Аллен штата Техас прошло три концерта Shen Yun. Билеты на все три шоу раскупили полностью.

[Лайза Аяла Хеттлер, владелица медиакомпании и бывшая телеведущая]:
«Мне кажется, это было удивительно, волшебно и ярко. Шоу словно перенесло нас в другое время и место. Движения танцоров очень изящны».

[Морин Парс, торговец антиквариатом]:
«Это было волшебно, волшебно. Мне понравились разноцветные костюмы, прекрасный танец с жёлтыми цветами, танец с жёлтыми зонтиками, с тибетскими барабанами. Просто прекрасно. Шанс увидеть такое выпадает раз в жизни. Это было чудесно».

Зрительница Лайза Аяла Хеттлер — танцовщица. Она говорит, что шоу понравится и профессиональным танцорам, и тем, кто никогда не танцевал.

[Лайза Аяла Хеттлер, владелица медиакомпании и бывшая телеведущая]:
«Все, кто хоть немного интересуется танцами или выступлениями, приходите и насладитесь этим шоу. Пусть вы никогда не танцевали или, наоборот, танцевали всю жизнь, — вы будете в восторге».

Зрителя Романа Рамоса очень вдохновила идея о мужестве.

[Роман Рамос, менеджер по продаже автозапчастей]:
«Сегодня в мире мы встречаем так много испытаний. И мы боимся выступать в защиту чего-либо, бороться за то, во что верим. В шоу был один — нет, даже несколько номеров, в которых герои защищали свою веру, защищали правду даже перед лицом смерти. Это меня очень тронуло и вдохновило дальше следовать своей жизненной цели».

25 и 26 апреля Shen Yun выступает в городе Солт-Лейк-Сити штата Юта. Затем отправится в техасский Амарилло.

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