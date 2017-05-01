Зрительница из Мак-Аллена: «Shen Yun — волшебный и красочный»

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В американском городе Мак-Аллен штата Техас прошло три концерта Shen Yun. Билеты на все три шоу раскупили полностью.
Зрительница Лайза Аяла Хеттлер — танцовщица. Она говорит, что шоу понравится и профессиональным танцорам, и тем, кто никогда не танцевал.
Зрителя Романа Рамоса очень вдохновила идея о мужестве.
25 и 26 апреля Shen Yun выступает в городе Солт-Лейк-Сити штата Юта. Затем отправится в техасский Амарилло.