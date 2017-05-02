Революции 1917 года в рисунках детей-очевидцев

[Евгений Лукьянов, куратор выставки]:

«То, что мы имеем сейчас перед глазами — это рисунки детей, рожденных где-то между 1905-1910 годами. На их жизнь приходятся все страшные события первой половины XX века, которые происходили в России. Это и революция, и гражданская война, и массовая эмиграция, и сталинские репрессии, и Великая отечественная война».

Акварель, гуашь, карандаши… На рисунках – события революций 1917 года глазами детей-очевидцев. Впервые за 100 лет полторы сотни картин выставляют в московском Государственном историческом музее.

Авторы работ – мальчики 7-13 лет, ученики московских гимназий. На рисунках — самые яркие события, привлёкшие их внимание. После февральского переворота страну захлестнули предвыборные митинги. Впервые выразить свой голос предстояло всем слоям населения. Партия большевиков была одним из многих претендентов.

[Евгений Лукьянов, куратор выставки]:

«Политическая арена в то время была переполнена разными игроками. Была масса партий куда более сильных, с интересными программами. Но так сложилась судьба, что наиболее агрессивные, нечистоплотные в ведении политической борьбы, вооруженные оказались большевики».

В это время в городе впервые появились очереди. Это было первым признаком неблагополучия. В Москве, второй столице Российской империи, такого явного дефицита продовольствия до этого не было.

[Евгений Лукьянов, куратор выставки]:

«Ребенок всегда был охраняем родителями от каких-то проблем. Он это видел, но для него очередь была как объект художественный. Он там как правило не стоял. Он не понимал всего ужаса происходящих событий. Оттого эта коллекция и ценна. Мы видим документально-точный фактический материал, лишенный какого-то анализа ребёнка».

Между тем по итогам выборов большевики большинство голосов не получили и захватили власть силой. Так в ходе Октябрьской революции в Москву пришла война.

Кульминация событий – обстрел Кремля. Черные точки на детских рисунках – следы от снарядов.

[Евгений Лукьянов, куратор выставки]:

«Московские жители не шли воевать. Это были солдаты, которые специально приехали из Петрограда, из провинции. Воевали не жители Москвы. Жители Москвы страдали от того, что происходит. В то время Москва была не таким большим городом как сейчас. Все события происходили в центре. Все оказались свидетелями. Ни один мальчик не написал: «Я хочу быть русским революционером, я хочу уйти в революцию». То есть революционная сторона не привлекала детей. И в русской революции русские дети не нашли героев».

Выставка проходит до середины июня.