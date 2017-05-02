Где находится самая быстрорастущая пустыня в мире?

Муйнак – пыльный город на западе Узбекистана – наглядный пример одной из самых худших экологических катастроф XX века.

Аральское море, которое по факту — озеро, начало высыхать в конце 80-х в результате интенсивной ирригации хлопковых полей.

Раньше Муйнак был процветающим морским портом. Теперь это опустевший полузаброшенный город.

В настоящее время отсюда до остатков Аральского моря нужно ехать на машине за четыре часа.

Бывшее озеро теперь – самая быстрорастущая пустыня в мире под названием Аралкум.

Эколог Рафат Аймуратов — специалист по флоре и фауне Аральского моря. Говорит, что предотвратить катастрофу можно, высаживая в пустыне саксаул.

[Рафат Аймуратов, эколог]:

«Сегодня мы высаживаем 16 разных видов растений, которые смогут удерживать влагу в земле. Они также помогут сократить пылевые бури. Больше всего пользы от саксаула, потому что он живёт 50-60 лет».

Правительство ограничило вырубку этого растения. Но многие местные жители запрет игнорируют. Для них это растение – единственный способ найти деньги на отопление домов.

Местный житель Шарафиддин Еламов продаёт саксаул, чтобы купить дрова.

[Шарафиддин Еламов, житель Муйнака]:

«У нас нет газа, а дома – маленькие дети. Нам нужно отапливать дом и готовить еду».

И эта семья — не единственная в таком положении. В Муйнаке вынуждены искать способы выживания. Раньше в городе жило 13 тысяч человек. Сейчас осталась половина. Люди, которые раньше занимались рыболовством, теперь переключаются на охоту или народные промыслы.

Правительство Узбекистана хочет оживить регион. Его объявили специальной экономической зоной, свободной от налогов на 10 лет, до 2027 года.

Местная жительница Манзура Ерниязова решила этим воспользоваться и открыла собственную фабрику.

[Манзура Ерниязова, жительница Муйнака]:

«Наша продукция отражает нашу национальность. Мы используем природные красители и продаём товары в город Нукус и другие города. Как видите, мы делаем шапки и сумки. Сейчас у нас работает 15 женщин».

76-летний Ануарбек Саимбетов – единственный художник и скульптор в городе. Когда он закончил школу, начал учиться на штурмана. В то время его дом был в 200 метрах от побережья моря. Сегодня он рисует по памяти.

[Ануарбек Саимбетов, житель Муйнака]:

«После школы я учился на мореплавателя и на практику вышел в море. Однажды случился сильный шторм, волны были очень высокими, и даже обрушивались на корабль. После этого я решил, что когда-то этот шторм нарисую».

Морское прошлое города оживает на его картинах. Но за стенами его рабочего кабинета глазам открывается сухая и пыльная действительность.