Выявлены причины взрыва в центре Торонто

Как рассказывают очевидцы, сначала раздался сильный хлопок, после чего из решеток в тротуаре пошёл дым. Было нарушено движение транспорта.
На место происшествия прибыли полиция и пожарные. Район оцепили.
В результате инцидента никто не пострадал. Но на некоторое время пришлось закрыть близлежащую станцию метро.
По словам канадской полиции, инцидент не связан с терроризмом. Пожарные установили, что взрыв и возгорание — результат неполадок в системе трансформаторов высокого напряжения, которые расположены под землёй.
Позже неисправность устранили. Движение наземного и подземного транспорта также нормализовалось.