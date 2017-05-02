Выявлены причины взрыва в центре Торонто

Мощный взрыв прогремел в самом центре финансового района Торонто. Это произошло в понедельник в вечерний час пик.

Как рассказывают очевидцы, сначала раздался сильный хлопок, после чего из решеток в тротуаре пошёл дым. Было нарушено движение транспорта.

На место происшествия прибыли полиция и пожарные. Район оцепили.

В результате инцидента никто не пострадал. Но на некоторое время пришлось закрыть близлежащую станцию метро.

По словам канадской полиции, инцидент не связан с терроризмом. Пожарные установили, что взрыв и возгорание — результат неполадок в системе трансформаторов высокого напряжения, которые расположены под землёй.

Позже неисправность устранили. Движение наземного и подземного транспорта также нормализовалось.