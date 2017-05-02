В Мосуле десятки тысяч детей работают вместо учёбы

После захвата Мосула они ни разу не были в школе.
[житель Мосула]:
«Я учился до пятого класса, но перестал ходить в школу при «Исламском государстве». Боевики учили считать пули и стрелять».
[житель Мосула]:
«Я боялся, что боевики ИГИЛ потребуют присоединится к ним. Многие присоединились».
[репортёр]:
«Даже твои ровесники?»
[житель Мосула]:
«Да, многие из них мои ровесники, а некоторые даже младше».
[репортёр]:
«Что они делали с детьми?»
[житель Мосула]:
«Пришли боевики и научили детей сражаться, а потом отправили их на войну».
В восточном Мосуле открылись уже 320 из 400 школ. Они приняли около 350 тысяч детей. При этом в 2013 году – до оккупации города, в школы ходили почти в два раза меньше учеников. Увеличение числа учащихся связано с тем, что многие люди бежали в Мосул из окрестных деревень или других городов.
При этом 10% детей в восточном Мосуле по-прежнему не учатся. В ООН считают, что для Ирака очень важно вернуть этих детей и подростков в школы. Учителя уверены, что могут помочь юным иракцам забыть ужасы войны и вернуться к нормальной жизни.
[Ваад Хамид, учитель]:
«Через беседы и знакомство с правильными понятиями мы поддерживаем учеников, помогаем им восстановить душевное равновесие. Но, конечно, нужно участие и Министерства образования, и преподавателей».
Боевики ИГИЛ захватили Мосул в июне 2014 года. С марта 2016-го началась военная операция по освобождению города. На западе Мосула до сих пор идут бои.