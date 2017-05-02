В Мосуле десятки тысяч детей работают вместо учёбы

В Мосуле десятки тысяч детей лишились крова либо стали сиротами после того, как город захватили боевики «Исламского государства» — террористической группировкой, запрещенной в России и других странах. В январе восточную часть города освободили, и здесь начали работать школы. Однако эти дети вынуждены работать, чтобы прожить или помогать семьям.

После захвата Мосула они ни разу не были в школе.

[житель Мосула]:

«Я учился до пятого класса, но перестал ходить в школу при «Исламском государстве». Боевики учили считать пули и стрелять». [житель Мосула]:

«Я боялся, что боевики ИГИЛ потребуют присоединится к ним. Многие присоединились». [репортёр]:

«Даже твои ровесники?» [житель Мосула]:

«Да, многие из них мои ровесники, а некоторые даже младше». [репортёр]:

«Что они делали с детьми?» [житель Мосула]:

«Пришли боевики и научили детей сражаться, а потом отправили их на войну».

В восточном Мосуле открылись уже 320 из 400 школ. Они приняли около 350 тысяч детей. При этом в 2013 году – до оккупации города, в школы ходили почти в два раза меньше учеников. Увеличение числа учащихся связано с тем, что многие люди бежали в Мосул из окрестных деревень или других городов.

При этом 10% детей в восточном Мосуле по-прежнему не учатся. В ООН считают, что для Ирака очень важно вернуть этих детей и подростков в школы. Учителя уверены, что могут помочь юным иракцам забыть ужасы войны и вернуться к нормальной жизни.

[Ваад Хамид, учитель]:

«Через беседы и знакомство с правильными понятиями мы поддерживаем учеников, помогаем им восстановить душевное равновесие. Но, конечно, нужно участие и Министерства образования, и преподавателей».

Боевики ИГИЛ захватили Мосул в июне 2014 года. С марта 2016-го началась военная операция по освобождению города. На западе Мосула до сих пор идут бои.