ХАМАС отказался от многолетнего призыва уничтожить Израиль

Палестинское исламистское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, обнародовало свою политическую доктрину на предстоящий период. Из документа исключён пункт об уничтожении Израиля.

Представители ХАМАС собрались в столице Катара, чтобы пояснить основные положения доктрины на пресс-конференции. Один из лидеров группировки Халед Машаль сказал, что документ поддерживает создание палестинского государства на границах 1967 года. В нём также указывается, что ХАМАС не признаёт право Израиля на существование.

[Халед Машаль, один из лидеров ХАМАС]:

«ХАМАС намерен создать палестинское государство, суверенное и полное, на основе границ 4 июня 1967 года, со столицей в Иерусалиме и возможностью для всех беженцев вернуться на свои земли».

ХАМАС также заявил, что прекратит сотрудничество с египетской группировкой «Братья-мусульмане». Предполагается, что на этот шаг он пошёл, чтобы укрепить отношения со странами Персидского залива и Египтом, которые считают группировку террористической.

Тем временем, правительство Израиля говорит, что ХАМАС хочет «обмануть мир».

[Дэвид Кейес, представитель премьер-министра Израиля]:

«Цель ХАМАС – уменьшить международное давление, которое на него оказывают. Он пытается обмануть мир, сказать, что он не такой уж плохой. Но если послушать, что они говорят своему народу на арабском на телеканале Al-Aqsa, на телеканалах ХАМАС, в своих мечетях и школах, то вы поймёте, что они каждый день призывают уничтожить Израиль, призывают уничтожить евреев. И эта попытка обмануть мир не сработает, поскольку очевидно, что их основная цель – по-прежнему полное уничтожение Израиля».

Группировка ХАМАС была создана в 1987 году. Её идеология основана на том, что все сионисты – враги, а освобождение Палестины от сионистов – святая цель. Изначально ХАМАС призывал создать государство на территории, которая была частью Палестины до создания Израиля в 1948 году.