Токио может стать самым «курящим» олимпийским городом

Небольшой семейный ресторан в Токио. Помещение окутал сигаретный дым. Для японцев такое явление привычно, но скоро его могут запретить. В преддверии Олимпиады 2020 года в стране хотят ввести ограничения на курение во всех общественных местах.

Курильщики говорят, что проблема — в поведении людей.

[Мэгуми Онодэра, посетительница кафе]:

«Не уверена, что это можно уладить при помощи закона. Думаю, что главная проблема в манерах и поведении курящих. Я не согласна с какими-то юридическими ограничениями».

Предполагается, что из-за запрета могут пострадать такие небольшие заведения.

[Кэй Симамото, посетитель кафе]:

«Возможно, закон может заставить большие рестораны создать залы для курящих. Но для небольших кафе это не сработает».

С этой идеей соглашаются и в Национальной ассоциации продуктов питания и напитков.

[Тэцуро Кодзо, глава Национальной ассоциации продуктов питания]:

«Сокращение числа посетителей приведёт к снижению прибыли. В худшем случае рестораны будут вынуждены закрыться. Больше всего нас беспокоят небольшие семейные кафе, которые выживают за счёт ежедневной выручки».

Если же закон не примут, Токио может стать самым «курящим» городом, который принимает Олимпиаду. Сторонники запрета говорят, что в стране всё больше пациентов, которые пострадали из-за пассивного курения.

Среди таких — 77-летний бывший курильщик Юкио Утида.

[Юкио Утида, пациент с ХОБЛ]:

«Всё большему числу пациентов ставят диагноз хроническая обструктивная болезнь лёгких из-за пассивного курения, особенно женщинам, которые никогда не курили. Надеюсь, что это можно исправить, приняв антитабачный закон».

По данным японского Министерства здравоохранения, каждый год 15 тысяч жителей страны умирает от болезней, вызванных пассивным курением. Среди них много женщин и детей.