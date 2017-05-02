В мобильной парикмахерской в Брисбене бесплатно стригут бездомных

Эта мобильная парикмахерская вернёт вашу веру в человечность. Две жительницы австралийского Брисбена решили построить её специально для того, чтобы бесплатно стричь бездомных.

Для Терезы и Даниэллы, кроме парикмахерского дела, главное занятие в жизни — помогать другим. Этот фургон они оборудовали, получив грант от правительства и заручившись поддержкой спонсоров.

Теперь колесят по улицам и предлагают бездомным не только стрижку, но и тёплое отношение и доброту.

Поставили себе цель: до конца года принять тысячу посетителей.

[Тереза Рид, парикмахер]:

«Нам очень важно, чтобы каждый человек, в независимости от статуса, мог 10, 15, 20 минут своей жизни просто расслабиться, почувствовать себя таким же, как другие, подняться в собственных глазах».

Для Херми, первого посетителя, этот опыт – бесценный. Его не только доставили к месту стрижки, но также тепло встретили и спросили, какую бы причёску он хотел.

[Даниэлла Ханна, парикмахер]:

«Я не против любой причёски. Заказывайте, мы рады сделать что угодно».

Женщины надеются, что пара ножниц и приветливая улыбка, возможно, помогут кому-то воспрянуть духом и начать менять свою жизнь.

[Тереза Рид, парикмахер]:

«С вами будут обращаться как с обычными клиентами. Тут есть кондиционер, кресло в ретро-стиле. Вы можете сидеть, общаться, мы можем угостить вас кофе».

Мобильная парикмахерская будет делать регулярные выезды в северной части Брисбена.