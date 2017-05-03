03 мая 2017

Роскошный поезд с билетами за $10 000 курсирует по Японии

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Японская компания East Japan Railway построила новый поезд класса «люкс» для туристических путешествий. В переводе на русский он называется «Остров четырёх времён года». Самый дешёвый билет стоит около 3000 долларов. Самый дорогой – десять тысяч.

В первый рейс поезд проводили торжественно.

[Тэтсуро Томита, директор компания East Japan Railway]:
«Мы хотим подарить пассажирам роскошь и пространство, чтобы вдохновить их. Этот проект также поддержит пострадавшую от стихийных бедствий северную Японию, которая старается восстановиться».

Люксовый поезд состоит из десяти вагонов. В шести из них – роскошные купе, которые напоминают номера дорогих отелей. Каждое оборудовано туалетом и душем. Есть даже знаменитые ванны офуро из древесины хиноки.

В вагоне-ресторане можно отведать изысканные блюда. Здесь работают лучшие японские повара. Пассажиров развлекают живой музыкой. Также работает бар.

Два вагона в составе обзорные – с панорамными окнами и мягкими креслами. Ещё один вагон отведён под зону отдыха.

Пассажиры могут отправиться на роскошном поезде в двух- или четырёхдневное путешествие. В пути предусмотрено несколько остановок. В цену включены и проезд, и питание. Все двухдневные туры забронированы на год вперёд.

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