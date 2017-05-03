Греки разочарованы новым договором с кредиторами

Жители Афин по большей части разочарованы новым соглашением между правительством Греции и кредиторами. Согласно нему, снова урежут пенсии, а также опустят нижнюю границу доходов, облагаемых налогом. Кроме того, планируется реформировать трудовую и энергетическую сферы.

Многие греки жалуются, что кредиторы только требуют урезаний, но не помогают экономике Греции вернуться к росту.

[житель Афин]:

«Налоги повышаются, безработица растёт, это должно было прекратиться полтора года назад». [жительница Афин]:

«Не понимаю, чего хотят кредиторы? Они хотят обратно деньги, которые мы одолжили? Как они собираются вернуть назад деньги, если темпы роста экономики не увеличиваются? Греки не могут работать, деньги не могут циркулировать, они продолжают зажимать нас в угол. Я не понимаю, в чем их цель». [житель Афин]:

«Мы пока ничего не знаем. Когда начнут урезать пенсии? В 2019 или завтра утром? Когда уже пенсионеры перестанут за это платить? Это наши деньги! Мы работали 40 лет, а они у нас их отнимают, и теперь нам не на что жить. Просто позор, что они используют пожилых людей. Ужасно».

Ожидается, что пенсии урежут в 2019, а налоги повысят в 2020 году.

Пока же парламент Греции должен утвердить все нововведения до того, как министры финансов зоны евро встретятся по греческому вопросу. Заседание состоится 22 мая. Если пакет реформ примут, то кредиторы смогут выделить новый транш помощи.

Афины срочно нуждаются в финансах, поскольку в июле наступает очередной срок погашения долга.

О программе выхода из кризиса Греция и ЕС договорились в позапрошлом году. В течение трёх лет Афины получат 86 миллиардов евро помощи.