Острое недоедание угрожает почти 1,5 млн детей в Сомали

Миллион 400 тысяч сомалийских детей будут страдать от острого недоедания в этом году. Это на 50% больше, чем предполагалось. Об этом сообщает детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

[Марикси Меркадо, представитель ЮНИСЕФ]:

«В том числе это 275 тысяч сильно истощённых детей. Это самая серьёзная форма недоедания, из-за которой дети в девять раз чаще гибнут от таких болезней, как холера, корь и даже малярия».

Представитель ЮНИСЕФ Марикси Меркадо недавно вернулась из сомалийского города Байдабо. По её словам, недоедание, болезни и вынужденное переселение из зон бедствия — всё это вместе просто губительно. Обезвоженные и истощённые дети умирают за считанные часы, если не получают срочного лечения от диареи или холеры. Корь, которая передаётся через воздух, в лагерях для переселенцев может распространяться как пожар.

[Марикси Меркадо, представитель ЮНИСЕФ]:

«В Сомали уже три неудавшихся сезона дождей. Поэтому засуха случается ещё чаще и интенсивней, и люди всё меньше способны восстанавливаться и намного более уязвимы перед тем, что происходит сейчас».

В этом году в Сомали уже выявили 28,5 тысяч случаев заражения холерой. 550 из них — со смертельным исходом. Это вдвое больше, чем было в прошлом году.

С начала года ЮНИСЕФ оказал помощь 56 тысячам сомалийских детей с самой серьёзной формой недоедания. На дальнейшую поддержку нужны средства.

[Йенс Лаерке, Управление ООН по координации гум. вопросов]:

«В конце февраля Генеральный секретарь запросил 4 миллиарда 400 миллионов долларов. Из них 720 миллионов отводилось Сомали. Уже получено 58% этой суммы. Это 415 миллионов долларов. Это вдохновляет, но нам по-прежнему ещё нужно добрать 40%. Очевидно, что время играет против нас».

По данным ООН, 17 миллионов человек на грани голода в Сомали, Нигерии, Южном Судане и Йемене. Сомалийцев из них — 2 миллиона 900 тысяч.

615 тысяч жителей этой восточноафриканской страны покинули свои дома из-за засухи и неурожая, начиная с ноября прошлого года. Это вдобавок к миллиону уже переселившихся.