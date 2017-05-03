Швеция отменила паспортный контроль и ужесточила контроль на границах

Швеция отменит проверку документов на автобусах, поездах и паромах, прибывающих из Дании. Паспортный контроль был введён в 2015 году, что снизить число беженцев, которые массово хлынули в страну. Статус беженца запросило более 160 тысяч человек.

Мера действовала до мая этого года. Правительство решило её не продлевать. Вместо этого шведские власти намерены ужесточить проверку на границах. Так, планируется установить камеры с автоматическим определением номеров, а также сканировать автомобили с помощью рентгена. Кроме того, все прибывающие должны доказать, что имеют право въезда на территорию Швеции.

[Андерс Игеман, министр внутренних дел Швеции]:

«Правительство считает, что проверки на границе по-прежнему необходимы, и их нужно усилить. Кроме расширения и усиления контроля на границе, правительство также хочет, чтобы проверки проводили полиция и пограничные службы». [Анна Йоханссон, министр инфраструктуры Швеции]:

«Сегодня мы также считаем, что можно отменить проверку документов. Правительству нужно было продлить эту меру после 4 мая. Но мы решили отменить паспортный контроль и переключиться на проверки на границах».

Введение паспортного контроля значительно усложнило жизнь тысяч жителей Эресуннского региона. Тысячи датчан работали в Швеции, и — наоборот. Из-за проверок многие были вынуждены сменить работу или место жительства, поскольку наблюдались постоянные задержки.

По словам властей, отмена контроля не приведёт к увеличению числа беженцев. В прошлом году в страну прибыло лишь 30 тысяч искателей убежища.

Тем временем, еврокомиссар по миграции сказал, что все страны ЕС и Норвегия должны в течение шести месяцев отменить пограничный контроль. По его словам, пришло время вернуться к Шенгенской зоне.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по миграции]:

«Сегодня мы предлагаем постепенно отказаться от контроля на внутренних границах. Одновременно нужно усилить полицейский контроль на территориях стран-членов, особенно в районах границ».

Не все страны готовы на это пойти. Так, Германия говорит, что проверки необходимы. Теперь не для того, чтобы справиться с потоком мигрантов, а — чтобы уменьшить вероятность терактов.

Согласно правилам ЕС, пограничный контроль был временно разрешён на период в два года.