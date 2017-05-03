Швеция отменила паспортный контроль и ужесточила контроль на границах

Мера действовала до мая этого года. Правительство решило её не продлевать. Вместо этого шведские власти намерены ужесточить проверку на границах. Так, планируется установить камеры с автоматическим определением номеров, а также сканировать автомобили с помощью рентгена. Кроме того, все прибывающие должны доказать, что имеют право въезда на территорию Швеции.
[Андерс Игеман, министр внутренних дел Швеции]:
«Правительство считает, что проверки на границе по-прежнему необходимы, и их нужно усилить. Кроме расширения и усиления контроля на границе, правительство также хочет, чтобы проверки проводили полиция и пограничные службы».
[Анна Йоханссон, министр инфраструктуры Швеции]:
«Сегодня мы также считаем, что можно отменить проверку документов. Правительству нужно было продлить эту меру после 4 мая. Но мы решили отменить паспортный контроль и переключиться на проверки на границах».
Введение паспортного контроля значительно усложнило жизнь тысяч жителей Эресуннского региона. Тысячи датчан работали в Швеции, и — наоборот. Из-за проверок многие были вынуждены сменить работу или место жительства, поскольку наблюдались постоянные задержки.
По словам властей, отмена контроля не приведёт к увеличению числа беженцев. В прошлом году в страну прибыло лишь 30 тысяч искателей убежища.
Тем временем, еврокомиссар по миграции сказал, что все страны ЕС и Норвегия должны в течение шести месяцев отменить пограничный контроль. По его словам, пришло время вернуться к Шенгенской зоне.
[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по миграции]:
«Сегодня мы предлагаем постепенно отказаться от контроля на внутренних границах. Одновременно нужно усилить полицейский контроль на территориях стран-членов, особенно в районах границ».
Не все страны готовы на это пойти. Так, Германия говорит, что проверки необходимы. Теперь не для того, чтобы справиться с потоком мигрантов, а — чтобы уменьшить вероятность терактов.
Согласно правилам ЕС, пограничный контроль был временно разрешён на период в два года.