Парад рыжеволосых прошёл в Австралии

[участница парада]:

«Я люблю свои оранжевые брюки, я как имбирный ниндзя. Мне это очень нравится, я горжусь тем, что такая».

Сотни обладателей рыжих шевелюр прошли парадом по улицам австралийского Мельбурна. В очередной раз они решили показать, что гордятся своим цветом волос.

Парад призван объединить всех рыжеволосых и позволить им весело провести время.

[Аарон Вебб, организатор парада]:

«Мы чествуем уникальность одного-двух процентов людей, у которых ген MC1R работает иначе».

Для некоторых этот праздник – возможность завести новых друзей.

[участница парада]:

«Мы познакомились пять минут назад, и произошло это благодаря нашим рыжим волосам».

Но цель парада не только в том, чтобы от души повеселиться. Люди хотят поддержать всех рыжеволосых детей, которые часто страдают от насмешек сверстников.

[Аарон Вебб, организатор парада]:

«Многие родители приводят своих детей и говорят им: “Смотрите, всё отлично. Если кто-то обидит тебя в школе, это не страшно. Мы рыжие и гордимся этим».

Парад рыжеволосых проходит в Мельбурне во второй раз. Участники марша собирают пожертвования. Их передают благотворительной организации, которая защищает детей от насилия.