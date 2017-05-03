В России снова популярен берёзовый сок

Если в лесу почти сошёл снег, значит наступила пора берёзового сока. В Нижнем Новгороде детей учат, как правильно добывать полезный напиток, не нанося вреда деревьям.

Преподаватель сверлит в стволе берёзки небольшую дырочку. Из неё сразу же течёт сок. Остаётся лишь подставить бутылку и немного подождать. После сбора отверстие нужно заделать.

[Александр Османов, учитель]:

«Берёзовый сок собирали на Руси издревле. Это хороший напиток, лечебный, в нём много свойств (полезных). Его заготавливали на зиму. Даже вот лет 20 назад сок продавался в магазинах. Сейчас сока почему-то нет на прилавках».

Берёзовый сок собирают весной на протяжении около двух недель – до появления первых листочков. Напиток богат эфирными маслами, витаминами и содержит более десяти органических кислот.

[Софья Семенникова, врач]:

«Кроме всего прочего, в берёзовом соке очень много микроэлементов – таких, как калий, магний, поэтому показан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но не надо забывать, что сбор берёзового сока возможен только в чистых экологических местах, поскольку берёза, как и любое растение, может накапливать соли тяжёлых металлов».

Берёзовый сок был долгое время популярен в России. Однако после Чернобыльской катастрофы его стали добывать намного меньше. Теперь же сбором сока часто увлекаются непрофессионалы. Экологи беспокоятся, что много деревьев могут погибнуть. У людей не хватает навыков и знаний.

[Асхат Каюмов, эколог]:

«В малых объёмах – в каких-то очень разумных, сдержанных, в принципе дерево эти вещи, конечно, выдержит и залечит. Если с 40-летнего дерева раз в год взять стакан берёзового сока – для него это не критично».

Берёзовый сок не только пьют. Косметологи рекомендуют протирать им кожу и даже мыть волосы. Без консервантов сок можно хранить лишь несколько дней. Иногда напиток замораживают.