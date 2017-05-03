Финские девочки состязались в национальных скачках на игрушечных лошадках

Это не совсем обычные скачки. Здесь всю самую сложную работу выполняет не конь, а наездник. А лошадь – мягкая игрушка на деревянной палке.

В Финляндии игра в лошадки очень популярна. В неё играют более десяти тысяч человек. А на национальное состязание в городе Вантаа приезжает около тысячи зрителей со всей страны.

И, в основном, участвуют только девочки.

[Алиса, участница соревнований]:

«Думаю, это развлечение для девочек. Тут они чувствуют себя свободными».

Участники делятся на несколько возрастных категорий. В них они демонстрируют объездку лошади и конкур.

Но не все воспринимают это развлечение всерьёз.

[Тайя Туркки, тренер по игре в лошадки]:

«Для людей это что-то непонятное, особенно для тех, кто приходит первый раз. Когда они видят это, они думают, что мы считаем лошадей живыми. Но мы так не считаем, мы понимаем, что они сделаны из ткани. Старайтесь просто мыслить более открыто».

Девочки очень гордятся своими скакунами. Изготавливают их, как правило, дома своими руками и ярко украшают. Также дают необычные клички. Например, Чаттануга или Панда.

«Лошадей-победителей» потом продают. За каждого могут выручить до двухсот долларов.