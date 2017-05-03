Новое приложение позволяет стать домашним ресторатором

Сегодня 30-летний повар-любитель из Копенгагена Морган Томас устраивает ужин. Но не для родственников или друзей, а для группы совершенно незнакомых людей. О мероприятии они узнали благодаря новому приложению TastePlease.

Морган зарегистрировался, создал событие, указал место, цену, число гостей и меню. Говорит, что ужин в компании незнакомцев – это вполне нормально, особенно, учитывая другие популярные примеры «экономики взаимопомощи».

[Морган Томас, житель Копенгагена]:

«Вспомните AirBnb. Десять лет назад кто-нибудь мог бы дать ключи от дома незнакомому туристу или оставить их под ковриком, или у друга, или на первом этаже в булочной? Никто. Экономика взаимопомощи разбила много стен. И эта социальная платформа TastePlease появилась как раз вовремя. Люди могут знакомиться, общаться и веселиться».

А вот и гости. Морган предварительно ознакомился с их профайлами в приложении и подтвердил их заявки. Теперь самое время для знакомства и приятного общения.

[Морган Томас, житель Копенгагена]:

«Как принимающая сторона я могу испытать самые сумасшедшие рецепты, познакомиться с единомышленниками и чему-то научиться».

Разработал приложение датский шеф-повар и предприниматель Фрэнк Лантс.

[Фрэнк Лантс, создатель приложения]:

«Как-то во время большого ужина с друзьями на 12 человек я подумал, что было бы здорово делить еду с другими хорошими людьми. Отлично было бы сделать приложение, поскольку экономика взаимопомощи работает во многих сферах».

TastePlease доступно в 190 странах на 14 языках. Его можно скачать бесплатно. Зарабатывает оно, получая небольшой процент от выручки домашних шеф-поваров.

Гости вводят данные своих кредитных карт. Плата снимается автоматически.

[гостья ужина]:

«Я из тех, кто любит знакомиться с новыми людьми. Я этого не боюсь. Люди, которые организовывают такие мероприятия, все открыты для новых знакомств».

Но могут возникнуть и трудности. Например, кому жаловаться, если ужин вас не устроил, и вы хотите вернуть деньги? Создатели приложения обещают, что будут разбираться с каждым случаем отдельно. На ужин в доме у Моргана жалоб пока не поступало.