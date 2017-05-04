Британия и ЕС согласуют, как будут считать долг Лондона

Перед тем как начать переговоры о «брексите», Брюссель должен понять, сколько ему задолжал Лондон. Главный переговорщик от ЕС по вопросу выхода Великобритании говорит, что нужно определить четкий механизм подсчёта.

Выступая на пресс-конференции, он отклонил обвинения, что окончательная сумма станет для Лондона своего рода наказанием. Ранее некоторые СМИ сообщили, что сумма долга может достичь 100 миллиардов евро.

[Мишель Барнье, главный переговорщик по «брекситу» от ЕС]:

«Это не наказание и не плата за выход. Европейский союз и Соединённое Королевство вместе несут ответственность за финансовые программы и проекты. Мы вместе принимаем решения».

На прошлой неделе европейские лидеры утвердили двухступенчатые переговоры о «брексите». Первая фаза включит такие вопросы, как судьба граждан других стран ЕС в Великобритании, бюджет и границы. Во вторую очередь обсудят будущие торговые отношения между Лондоном и блоком.

[Мишель Барнье, главный переговорщик по «брекситу» от ЕС]:

«Некоторые создали иллюзию, что «брексит» ничего нам не будет стоить, и что переговоры пройдут быстро и безболезненно. Но это не так. Нам нужны здравые решения. Нам нужна юридическая точность. А на это требуется время».

Между тем, министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис сказал, что не признаёт размеры долга, о которых писали в СМИ.

[Дэвид Дэвис, министр по выходу Великобритании из ЕС]:

«Они говорят о 50, 60, 100 миллиардах. Но нам ещё не назвали официальной цифры. Мы будем выполнять наши международные обязательства, юридические обязательства, а не догадки или желания Комиссии».

В Еврокомиссии говорят, что парламентские выборы в Великобритании, намеченные на 8 июня, никак не изменят подход Евросоюза к «брекситу».