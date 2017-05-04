Редкие олени милу успешно размножаются в Китае

Милу или олени Давида в китайском заповеднике поселились в 80-х годах прошлого столетия. В этих местах они обитали много веков назад, но потом исчезли в дикой природе. Остались милу лишь в неволе, но по разным причинам и они погибли.

Этих оленей считают уникальными.

[Го Гэн, сотрудник Центра экологических исследований]:

«Милу отличается от привычного нам оленя. У него рога растут назад, а не вперёд, и ветвятся не так, как у других оленей. Он не такой как все. Голова длинная, как у лошади, но это не лошадь. Копыта широкие, как у коровы, но это не корова, а хвост по длине, как у осла. У него самый длинный хвост среди оленей, поэтому он похож на ослиный, но милу – это не осёл».

В настоящее время милу живут лишь в зоопарках в разных странах мира и в Китае. Возвращению этих животных на историческую родину предшествовала длинная череда событий.

В середине XIX века по Китаю путешествовал французский натуралист по фамилии Давид. Он увидел милу в саду китайского императора и сделал описание этого вида. Позже император подарил нескольких оленей Франции, Германии и Великобритании. Выжили они только в Британии благодаря 11-му герцогу Бедфордскому. Он содержал в своём имении около двух десятков особей. От них и размножились все ныне живущие на планете милу.

Вернуть оленей Давида в Китай помогла зоолог Мария Бойд. Её муж был другом правнука герцога, и тот подарил Китаю 37 особей.

[Доминик Бокис, коллега Марии Бойд]:

«Мария изучала милу в Оксфордском университете. Она с юных лет интересовалась этим оленем, его жизнью, историей спасения – этой франко-британско-китайской связью. Француз Давид привёз их в Европу. У британского герцога Бедфордского оказалось 18 особей, и потом — последняя в мире популяция. Затем китайские власти захотели возродить милу в стране».

В настоящее время в заповеднике обитает примерно полторы сотни милу. Весной должны родиться ещё около 30 оленят. За животными постоянно наблюдают специалисты Центра экологических исследований.

[Го Гэн, сотрудник Центра экологических исследований]:

«Мы защищаем наше природное и культурное наследие, которое оставили нам предки. Мы несём ответственность за их разведение. Милу упоминают в старинных текстах, в стихах и книгах, но если они вымрут, то наши потомки многое потеряют».

Милу теперь обитают и в дикой природе. В китайских провинциях Хубэй и Хунань их насчитывается около 600.