Колумбийка проглотила 9000 долларов во время ссоры с мужем

[Хуан Пауло Серрано, хирург]:
«57 стодолларовых купюр были обнаружены и извлечены через отверстие в желудке. Ещё несколько нашли в кишечнике».
Женщина съела около 9 тысяч долларов. Местным журналистам пациентка сказала, что накопила денег на семейный отпуск, продав несколько электроприборов. Но что-то пошло не так. В том, что она могла проглотить деньги с целью незаконной транспортировки, её не подозревают.
[Хуан Пауло Серрано, хирург]:
«Она проглотила свёрнутые в трубочки купюры. Они не были завернуты ни в какой материал для контрабанды. Похоже, она это сделала в отчаянии, из-за проблем, с которыми столкнулась. Конечно, это влияет на нормальную работу организма и жизнь».
При этом пациентка расстроилась, что не все купюры удалось из неё извлечь в хорошем состоянии. Некоторые она успела частично «переварить».