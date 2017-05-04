Колумбийка проглотила 9000 долларов во время ссоры с мужем

[Хуан Пауло Серрано, хирург]:

«57 стодолларовых купюр были обнаружены и извлечены через отверстие в желудке. Ещё несколько нашли в кишечнике».

Эти банкноты извлекли из желудка 30-летней колумбийки. Проглотила она их добровольно. Предположительно — во время ссоры с мужем.

Женщина съела около 9 тысяч долларов. Местным журналистам пациентка сказала, что накопила денег на семейный отпуск, продав несколько электроприборов. Но что-то пошло не так. В том, что она могла проглотить деньги с целью незаконной транспортировки, её не подозревают.

[Хуан Пауло Серрано, хирург]:

«Она проглотила свёрнутые в трубочки купюры. Они не были завернуты ни в какой материал для контрабанды. Похоже, она это сделала в отчаянии, из-за проблем, с которыми столкнулась. Конечно, это влияет на нормальную работу организма и жизнь».

При этом пациентка расстроилась, что не все купюры удалось из неё извлечь в хорошем состоянии. Некоторые она успела частично «переварить».