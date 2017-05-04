На восстановление Мосула не хватает средств

[Нурелдин Каблан, заместитель председателя совета Найнавы]:

«В 2014 году поступило более 600 миллионов долларов. Но после всех этих разрушений нам перевели всего 52 миллиона. С такой суммой очень сложно достичь поставленных целей, поэтому мы рассчитываем на иностранную помощь».

На восстановление разрушенных зданий, а также инфраструктуры Мосула потребуется пять лет и миллиарды долларов. Об этом заявили власти провинции Найнава. Они уже составляют план реконструкции города. Однако средств из государственной казны поступает недостаточно.

Сейчас власти провинции ведут переговоры с ООН и другими международными организациями. Свой вклад вносят и правительства некоторых стран. Так, Италия помогла восстановить больницу.

Предстоит отстроить аэропорт, железнодорожную станцию, разрушенные дороги и мосты. Кроме того, после войны в городе осталось много повреждённых зданий, пострадал и Университет Мосула – один из крупнейших вузов Ирака.

Восточную часть города освободили от «Исламского государства» — запрещённой в России террористической группировки, в январе этого года. Первым делом власти сосредоточились на обеспечении безопасности местных жителей. Потом начали восстанавливать электро- и водоснабжение, а также отопление.

В ближайшие два года власти продолжат восстанавливать инфраструктуру и городские здания. Следующие 30 месяцев они посвятят развитию экономики и привлечению инвестиций.

Сейчас в восточную часть города уже поставляют овощи и фрукты из Ирана и Турции. Вновь открылись магазины и кафе.

[житель Мосула]:

«Нам сейчас очень хорошо, жить стало лучше, когда в город вошли силы безопасности. Я больше не хочу видеть здесь ИГИЛ». [житель Мосула]:

«Обстановка теперь хорошая, мы в безопасности, все счастливы и довольны».

Мосул – второй по величине город Ирака. «Исламское государство» взяло его под контроль в июне 2014 года. В марте 2016-го правительственная армия при поддержке международной коалиции начала операцию по освобождению Мосула. В январе этого года исламистов выбили из восточной части города. В настоящее время войска Ирака пытаются освободить западный Мосул.