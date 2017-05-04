Глава Минфина Чехии не хочет уходить с поста вслед за премьером

Миллиардер, предприниматель и министр финансов Чехии Андрей Бабиш выступил на пресс-конференции после неожиданной новости об отставке премьер-министра страны Богуслава Соботки. Соботка объявил, что подаст прошение об уходе и распустит Кабинет именно из-за Бабиша – своего политического оппонента.

О намерениях главы правительства стало известно 2 мая. Для многих министров это было полной неожиданностью.

Предполагается, что Соботка решился на такой шаг, поскольку не хотел увольнять только Андрея Бабиша. Он, якобы, говорит, что таким образом министр финансов сделает из себя «мученика».

На пресс-конференции глава Минфина отметил, что он и его партия «ANO 2011» готовы работать и без мандата и не видят причин для роспуска всего правительства.

[Андрей Бабиш, министр финансов Чехии]:

«Я описал президенту позицию нашего движения «ANO». Мы по-прежнему не понимаем, почему премьер-министр всех удивил, ведь никто в правительстве об этом не знал».

Прошение об отставке Соботка должен подать президенту на этой неделе. Его полномочия истекают через полгода. А на октябрь в стране были намечены парламентские выборы.

[Андрей Бабиш, министр финансов Чехии]:

«Я сказал президенту, что не вижу причин для отставки правительства. Это создаст ненужное беспокойство среди людей, которые этого не понимают».

Если глава государства одобрит прошение, то Кабинет министров Чехии могут распустить уже в середине мая.