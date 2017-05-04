04 мая 2017

В игре на гавайской гитаре состязались в Австралии

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Укулеле – инструмент для тех, кто молод душой. Поэтому на фестиваль гавайской гитары съехались музыканты всех возрастов. Проходит он в австралийском городе Шолхейвен-Хедс.

[участница фестиваля]:
«Нельзя оставаться серьёзным, когда берёшь в руки укулеле. Это, правда, невозможно. Это что-то невероятное и весёлое».

На соревноваться по игре на укулеле приехали 12 команд со всего штата Новый Южный Уэльс. Среди них – и детские коллективы. Малыши говорят: играть на гавайской гитаре легко.

[участница фестиваля]:
«Я совсем недавно сама научилась играть. И у меня получается неплохо».

[участник фестиваля]:
«Потренируешься месяцев пять и уже играешь довольно хорошо».

[участница фестиваля]:
«Профессионал».

Между тем, главная цель фестиваля – не победить, а хорошо повеселиться.

[Лори Талбот, организатор фестиваля]:
«Это просто отличная возможность делать то, что умеешь. Люди приезжают сюда, чтобы получить удовольствие».

Фестиваль, посвящённый игре на укулеле, прошёл в Новом Южном Уэльсе во второй раз.

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