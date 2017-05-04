В игре на гавайской гитаре состязались в Австралии

[участница фестиваля]:
«Нельзя оставаться серьёзным, когда берёшь в руки укулеле. Это, правда, невозможно. Это что-то невероятное и весёлое».
На соревноваться по игре на укулеле приехали 12 команд со всего штата Новый Южный Уэльс. Среди них – и детские коллективы. Малыши говорят: играть на гавайской гитаре легко.
[участница фестиваля]:
«Я совсем недавно сама научилась играть. И у меня получается неплохо».
[участник фестиваля]:
«Потренируешься месяцев пять и уже играешь довольно хорошо».
[участница фестиваля]:
«Профессионал».
Между тем, главная цель фестиваля – не победить, а хорошо повеселиться.
[Лори Талбот, организатор фестиваля]:
«Это просто отличная возможность делать то, что умеешь. Люди приезжают сюда, чтобы получить удовольствие».
Фестиваль, посвящённый игре на укулеле, прошёл в Новом Южном Уэльсе во второй раз.