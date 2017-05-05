В ЮАР морское ушко выращивают на фермах

Морское ушко прячется на океаническом дне среди бурых водорослей. Этот моллюск, которого также называют галиотисом, — популярный деликатес во многих странах. Стоит немало, ведь в природе его всё меньше из-за чрезмерного вылова.

Например, в Южной Африке в коммерческих целях его больше не добывают, потому что его просто не осталось. Теперь всё больше компаний переключаются на искусственное выращивание.

[Петер Бритс, эксперт по рынку морского ушка]:

«В ЮАР большая часть галиотиса поступает с акваферм. Благодаря этому наша страна смогла сохранить его качество».

В начале 90-х годов прошлого века галиотиса добывали на 142 миллиона долларов. Спустя четверть века благодаря неимоверному спросу в Китае и других азиатских странах индустрия выросла до 2,3 миллиарда долларов.

Фермы по выращиванию морского ушка есть в Китае, Южной Корее, США, Мексике, а также в Новой Зеландии и Чили.

За килограмм деликатеса получают до 35 долларов США на международном рынке. Наиболее качественными считаются японские. Галиотисы из ЮАР почти ничем не уступают.

[Вернер Пик, сотрудник фермы по выращиванию морского ушка]:

«Наши галиотисы растут быстро и достигают больших размеров. Вкус и текстура южноафриканских галиотисов очень хорошие, если сравнивать с самыми лучшими галиотисами из Японии».

Туристов приглашают не только посмотреть на разные стадии роста, который занимает около четырёх лет. Им также устраивают дегустацию.

[туристка из Великобритании]:

«Сам моллюск очень необычный, я такого ещё не видела. А потом нам предложили его попробовать. Несомненно, это было необычно. Сначала я сомневалась, но потом решилась, и мне очень понравилось. На вкус это что-то среднее между кальмаром и курицей. Рыбного вкуса нет, и не похоже на морепродукты».

В Китае или Южной Корее моллюсков выращивают обычно в море в корзинах. Здесь же вся ферма — на суше.

[Йохан Хьюго, гид]:

«Галиотис находится не в море. У нас море очень неспокойное. Что бы вы ни положили на дно — на берегу будете собирать только осколки».

Каждый час через систему циркулируют миллионы литров морской воды. Взрослых моллюсков сушат, замораживают или консервируют для дальнейшего экспорта.

В последние шесть лет объёмы производства на этой ферме увеличились вдвое.