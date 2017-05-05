В Гонконге покорили 18-метровую башню с булочками

В Гонконге на острове Чхён Чхау — ежегодный фестиваль булочек. В честь праздника 12 альпинистов покоряют 18-метровую башню, увешанную сдобной выпечкой.

Участники стараются поскорее добраться до вершины. Оттуда начинается сбор булочек. Кто быстрее и больше соберёт, тот – победитель. К тому же, согласно поверью, булочки, снятые с самого верха, приносят счастье и удачу.

Победительницей среди женщин стала Вон Кхаянь.

[Вон Кхаянь, победительница соревнований]:

«Мне пригодилась физическая подготовка. В этом году были сильные соперницы, которые смогли выйти в финал. Они были хорошо подготовлены, поэтому пришлось постараться».

Победитель в мужской команде – Кхуок Кхамин. Говорит, ему помогло душевное равновесие.

[Кхуок Кхамин, победитель соревнований]:

«Я сохранял спокойствие. Думаю, когда спокоен — выступаю лучше. Если боюсь проиграть, то всё получается плохо».

Оба победителя намерены стать первыми и в следующих соревнованиях, которые пройдут через год.

Фестиваль булочек в Гонконге совпадает с празднованием Дня рождения Будды. В этом году посмотреть красочный парад на острове Чхён Чхау приехали около 50 тысяч человек.