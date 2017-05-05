Палата представителей США одобрила санкции против КНДР и отменила Obamacare

Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции в отношении КНДР. Они стали ответом на недавние запуски баллистических ракет и угрозы со стороны Пхеньяна провести ядерные испытания.

«За» проголосовало почти абсолютное большинство – 419 законодателей. «Против» — только один.

Документ кроме всего прочего разрешил Министерству обороны США досматривать суда и самолёты, которые на протяжении 365 дней заходили в морское или воздушное пространство КНДР. Кроме того, заход в воды и порты США запретили судам под флагом Северной Кореи или другой страны, которая нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

В тот же день Палата представителей проголосовала и за отмену системы здравоохранения Obamacare. Её принял предыдущий президент Барак Обама. «За» проголосовало 217 конгрессменов, «против» — 213.

Республиканцы собираются принять новую систему. Они также говорят, что при Obamacare медицинские услуги были непомерно дорогими.

Между тем, возле здания Конгресса прошёл митинг противников отмены Obamacare. На нём выступили известные представители демократов, среди которых Нэнси Пелоси и Берни Сандерс.

[Нэнси Пелоси, лидер фракции меньшинства в Палате представителей]:

«Они действуют только ради своей идеологии, и так было всегда. Это не закон о здравоохранении. Это новое налоговое бремя, которое называют законом о здравоохранении».

Оба законопроекта теперь направят на утверждение в Сенат. После этого их должен подписать президент Дональд Трамп.