Японцы будут знакомить бразильцев со своей культурой

[Марселло Дантас, директор программ в Японском доме]:

«Японский дом — это площадка для общения. С его помощью мы можем показать Западу японские культуру и искусство. Дом оборудован для проведения выставок, кулинарных мероприятий, семинаров, обсуждений, а также для воплощения разных дизайнов и других идей».

В крупнейшем мегаполисе Бразилии, Сан-Паулу, открывается Японский дом. Это инициатива Министерства иностранных дел Японии, и на неё возлагают большие надежды в области межкультурного обмена.

Здание четырёхэтажное. Спроектировал его японский архитектор Кэнго Кума. В многослойном фасаде — и японские, и бразильские элементы. К примеру, висячие планки сделаны из японского кипариса хиноки.

Кстати, такой дом Япония планирует открыть ещё в двух городах мира.