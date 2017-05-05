05 мая 2017

Японцы будут знакомить бразильцев со своей культурой

| 0
В крупнейшем мегаполисе Бразилии, Сан-Паулу, открывается Японский дом. Это инициатива Министерства иностранных дел Японии, и на неё возлагают большие надежды в области межкультурного обмена.

[Марселло Дантас, директор программ в Японском доме]:
«Японский дом — это площадка для общения. С его помощью мы можем показать Западу японские культуру и искусство. Дом оборудован для проведения выставок, кулинарных мероприятий, семинаров, обсуждений, а также для воплощения разных дизайнов и других идей».

Здание четырёхэтажное. Спроектировал его японский архитектор Кэнго Кума. В многослойном фасаде — и японские, и бразильские элементы. К примеру, висячие планки сделаны из японского кипариса хиноки.

Кстати, такой дом Япония планирует открыть ещё в двух городах мира.

[Марселло Дантас, директор программ в Японском доме]:
«Японский дом — не только для Бразилии. Он для всего мира. Для Японии это средство общения с западным миром. Для этого она выбрала три города: Лондон, Лос-Анджелес и Сан-Паулу».

Японцы будут знакомить бразильцев со своей культуройБразильская школа самбы на карнавале покажет тропикализмВсеобщая забастовка в Бразилии впервые за 20 летМужские салоны красоты — на пике популярности в БразилииВ Бразилии из сигаретных окурков делают бумагуРецессия в Бразилии неожиданно усугубилась в конце 2016Более 100 человек были убиты, пока бразильские полицейские бастовалиЖёлтая лихорадка может перекинуться на города БразилииБразильцы боятся покупать замороженное мясоПарад школ самбы проходит в Рио-де-Жанейро

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.