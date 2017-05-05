Японцы будут знакомить бразильцев со своей культурой

[Марселло Дантас, директор программ в Японском доме]:
«Японский дом — это площадка для общения. С его помощью мы можем показать Западу японские культуру и искусство. Дом оборудован для проведения выставок, кулинарных мероприятий, семинаров, обсуждений, а также для воплощения разных дизайнов и других идей».
Здание четырёхэтажное. Спроектировал его японский архитектор Кэнго Кума. В многослойном фасаде — и японские, и бразильские элементы. К примеру, висячие планки сделаны из японского кипариса хиноки.
Кстати, такой дом Япония планирует открыть ещё в двух городах мира.
[Марселло Дантас, директор программ в Японском доме]:
«Японский дом — не только для Бразилии. Он для всего мира. Для Японии это средство общения с западным миром. Для этого она выбрала три города: Лондон, Лос-Анджелес и Сан-Паулу».