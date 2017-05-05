У льва, которого ранее стерилизовали, родилось потомство

[Марсело Маркони, уролог]:

«Такую операцию под названием вазэктомия обычно проводят людям. Некоторые мужчины принимают решение вернуть себе фертильность. Раньше на львах вазэктомию никогда не проводили. Это важно для сохранения и поддержания численности вида».

В чилийском зоопарке родилось двое львят. На первый взгляд, событие вполне ординарное. Но на самом деле это произошло только благодаря уникальной и сложнейшей операции. Отца детёнышей ранее стерилизовали. В зоопарке решили хирургическим способом вернуть льву его репродуктивные способности.

Операция на льве Маучо продолжалась пять часов под общим наркозом. Готовились к ней несколько месяцев. Потом львица Масаи забеременела.

[Марсело Маркони, уролог]:

«Мы очень счастливы. Мы хотели объединить опыт проведения вазэктомии людям с опытом в ветеринарной медицине. Всё ради того, чтобы возвращать животным репродуктивные способности».

Специалисты говорят: теперь подобные операции будут проводить на львах в зоопарках по всему миру.

[Игнасио Идальсоага, директор зоопарка]:

«Популяция львов во всем мире сокращается, и сегодня мы возвращаемся к тому, чтобы сохранять и воспроизводить этот вид. Мы надеемся, что дети и племянники этой пары могут в любой момент вернуться в Африку».

Оба родителя попали в зоопарк из цирка. Одного из новорождённых детёнышей назвали Ниара. Другому имя пока не подобрали.