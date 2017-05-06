Старым и больным питомцам находят новых хозяев

[Мари Бейкер, приёмная хозяйка Паппи]:

«Паппи – старушка. Ей 15 лет. У неё серьёзный артрит. Её бывший хозяин уехал в дом престарелых. Он больше не мог о ней заботиться».

Паппи передвигается уже не так хорошо, как раньше.

Такая проблема нередко настигает стареющих компаньонов — хозяина и питомца.

В Мичигане на помощь приходит общество защиты животных Tyson’s Place. Туда поступают животные, владельцы которых неизлечимо больны или не могут их содержать по другим причинам.

[Джилл Бэннинк-Альбрехт, основательница Tyson’s Place]:

«Я становлюсь их голосом. Животные не могут говорить, не могут сказать, чего хотят. Вот почему я это делаю».

Джилл основала некоммерческую организацию в Мичигане, поработав какое-то время в приюте для животных. Там 50% питомцев усыпляли.

[Джилл Бэннинк-Альбрехт, основательница Tyson’s Place]:

«В том приюте был и Тайсон. Три раза его хотели усыпить, говоря, что он слишком старый. Ему было всего 5 лет, но люди считали, что он слишком старый. Поэтому я забрала его домой».

За три года работы организации Tyson’s Place Джилл смогла найти новых хозяев для нескольких десятков престарелых животных. Включая и Клауса.

[Ким Дальке, дочь бывшей хозяйки Клауса]:

«Здоровье моих мамы и папы резко ухудшилось. Пришлось отдавать их в дом престарелых. У неё началось слабоумие, поэтому мы поняли, что Клаусу нужно искать новый дом».

Некоторые животные больны. Найти им хозяев непросто. Но возможно.

[Джилл Бэннинк-Альбрехт, основательница Tyson’s Place]:

«Для каждого животного должен найтись хозяин».

Например, для 15-летнего Боско. У одного из его хозяев началось слабоумие. Второй умер от рака. У самого рэт-терьера тоже была уйма заболеваний, включая нарост на голове, кариес и инфекцию почек.

К счастью, помогла благотворительная организация. Она выделила на лечение животного 500 долларов.

[Лиза Лангхофер, сотрудница организации Grey Muzzle]:

«Когда берёте собаку из приюта, самое удивительное в том, что вы даёте ей второй шанс».

И у Боско этот второй шанс появился. Теперь он живёт с Джен и её мужем Фрэнком.

[Джэн Уилсон, новая хозяйка Боско]:

«Это чудесная собака. Она принесла нам много радости».

Если всё пойдёт хорошо, то Паппи станет следующей престарелой питомицей этого центра, которая отправится жить в новую семью.