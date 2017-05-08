Беженцы-музыканты дают благотворительные концерты

Группа музыкантов-беженцев даёт в Бельгии уникальные концерты. Со сцены звучат произведения, которые объединили в себе музыкальные стили разных стран.

Проект называется «Беженцы для беженцев». В нём участвуют музыканты из Афганистана, Пакистана, Сирии, Ирака и Тибета. Цель проекта – собрать деньги для мигрантов, и, конечно, — представить культуру разных наций.

[Тристан Дрьессан, глава проекта «Беженцы для беженцев»]:

«Мы не планировали придумывать что-то смешанное. Прежде всего, мы хотели подчеркнуть аутентичность культуры каждой страны на примере коллективного исполнения».

Беженец из Пакистана Асад Кизилбаш играет на сароде индийскую классическую музыку. Говорит: совместная работа с другими музыкантами оказалась полезной.

[Асад Кизилбаш, музыкант]:

«Нам нужно было найти общий язык, и мы кое-чему научились. Надо уметь прислушаться друг к другу, объединиться и стать командой».

Большинство участников проекта были вынуждены уехать из родных мест из-за войны. Теперь они хотят привлечь внимание людей к нелёгким судьбам беженцев.

[Тамман аль-Рамадан, музыкант, беженец из Сирии]:

«Исполняя эту музыку, мы знакомим людей с культурой наших стран, в том числе – с сирийской. Поскольку в Сирии по-прежнему идёт война, для меня важно исполнять нашу музыку, чтобы показать прекрасный образ этой страны — далёкий от войны и смерти».

В ансамбле беженцев – десять музыкантов. Они выступят в Кортрейке, а затем отправятся в Швейцарию и Францию. Позже ансамбль вернётся в Бельгию и даст ещё десять концертов.