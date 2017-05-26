26 мая 2017

Поездки на велосипеде помогают продлить жизнь

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Регулярные поездки на велосипеде почти вдвое сокращают риск возникновения опасных заболеваний. Специалисты британского Университета Глазго пять лет проводили исследование.

В нём участвовали более 260 тысяч человек. Они так же, как Адам Казенс, ежедневно едут на работу и обратно на велосипеде. Первое, что люди чувствуют, — прилив бодрости.

[Адам Казенс, житель Бирмингема]:
«У меня отличное самочувствие, особенно по утрам, потому что я подышал свежим воздухом. Я полон энергии, когда начинаю работать».

Учёные также выяснили, что при ежедневных велосипедных поездках на 45% уменьшается риск заболеть раком и на 46% сокращается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

[Эндрю Коуэрд, врач]:
«Велоспорт в отличие от физических упражнений — активнее, энергичнее. Например, едешь вверх, потом вниз по склону, то быстрее, то медленнее, дыхание учащается, сердце бьётся быстрее. И это очень важно для профилактики болезней».

Согласно исследованию, поездки на велосипеде в целом сокращают риск преждевременной смерти на 41%.

Специалисты также выяснили, что у тех, кто ходит на работу пешком, тоже снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако велосипедные прогулки намного полезнее.

Учёные призывают проложить велосипедные дорожки по всей стране. Это поможет ещё большему числу людей укрепить здоровье.

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