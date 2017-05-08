Макрон обошёл Ле Пен более чем на 30%

[Эммануэль Макрон, избранный президент Франции]:

«В течение следующих пяти лет я сделаю всё возможное, чтобы ни у кого не было причины опять голосовать за крайних кандидатов».

Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон выступил с победной речью на фоне Лувра в Париже. К своим сторонникам он вышел под гимн Евросоюза «Ода к радости».

На выборах 7 мая свои голоса Макрону отдали почти 20,5 миллионов французов, это 65,82 процента голосов. За его соперницу, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, проголосовало 34,2% избирателей. То есть разрыв между кандидатами превысил 30%.

Марин Ле Пен признала своё поражение и покинула свою штаб-квартиру в районе Венского леса.

Французы настроены оптимистично.

[житель Парижа]:

«Во Франции мы отказали людям, которые считают, что нужно строить стены и высылать мигрантов. Антииммиграционная тема стала препятствием для многих проевропейских политиков. Но теперь у нас есть человек, который хочет продвигаться вперёд в вопросе мигрантов». [житель Парижа]:

«Я настроен оптимистично. Думаю, это новое начало, новый шанс для Франции. Остаётся надеяться, что Франция воспользуется этим шансом». [жительница Парижа]:

«Скептицизма много. Люди говорили, что приходится выбирать из двух зол. Но у меня есть надежда. Вчера у Лувра я видела много молодых людей, которых мотивировала политика. Это обнадёжило меня».

Эммануэль Макрон – бывший банкир и министр экономики Франции в правительстве Мануэля Вальса. С 2016 года он возглавляет политическое движение «Вперёд!».

39-летний Макрон станет самым молодым французским президентом со времён Наполеона. В своей программе он попытался объединить левое и правое крыло избирателей.

С 2007 года Макрон женат на своей бывшей учительнице французского языка Брижит Троньё у которой трое детей он предыдущего брака. 64-летняя Троньё теперь станет первой леди Франции.