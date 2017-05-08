08 мая 2017

50 000 жителей Ганновера эвакуировали из-за бомб Второй мировой

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В немецком Ганновере в воскресенье массово эвакуировали людей из-за неразорвавшихся бомб времён Второй мировой войны. Снаряды обнаружили на строительной площадке.

Более 50 тысяч местных жителей на несколько часов покинули свои дома, чтобы специалисты обезвредили бомбы.

Эвакуация началась в девять часов утра. Она проходила под наблюдением полиции и пожарных. К операции также привлекли медицинскую службу и волонтёров. Власти города предоставили эвакуированным временное жильё.

Ганноверцы по-разному отнеслись к сложившейся ситуации.

[жительница Ганновера]:
«Всё это вызывает страх, тревогу и беспокойство. Всегда есть риск, что что-то пойдёт не так. Если я жила бы подальше, то другое дело. А так всё происходит у самого дома».

[жительница Ганновера]:
«Я не слишком беспокоюсь, не думаю, что может что-то произойти. Я впервые с таким сталкиваюсь, но надеюсь, что всё под контролем специалистов».

Эвакуация продлилась до часу дня. Потом специалисты начали обезвреживать бомбы. В общей сложности сапёры обнаружили 13 неразорвавшихся снарядов.

В Германии это вторая по масштабу операция, проведённая из-за неразорвавшихся бомб Второй мировой войны. Крупнейшая прошла Аугсбурге в конце прошлого года. Тогда эвакуировали около 54 тысяч человек.

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