Небоскрёб Тайбэй 101 покорили 4500 бегунов

Вертикальный забег по ступенькам небоскрёба Тайбэй 101 прошёл на Тайване в 13-й раз. На соревнование съехались 4500 спортсменов из 36 стран.

От старта до финиша – 2046 ступенек. Забег заканчивается на 91 этаже высотного здания. Многим вертикальная дистанция даётся нелегко.

[участница соревнований]:

«Забег на Тайбэй 101 – самая трудная гонка для меня. Я задыхалась от начала и до конца».

Некоторые пробуют свои силы в вертикальном забеге впервые.

[участник соревнований]:

«Я добежал за 20 с небольшим минут и доволен результатом, поскольку вообще не надеялся добежать. Но всё же я сделал это, так что всё не так уж плохо. Я отдыхал раза два и пил воду. Для первого раза нормально».

Среди мужчин победителем стал Марк Борн. Он преодолел дистанцию за 11 минут 24 секунды. В женской команде первой пришла Сьюзи Уолшем с результатом в 13 минут 36 секунд. Оба победителя – австралийцы.

Мужской рекорд по вертикальному забегу на Тайбэй 101 принадлежит Полу Крейку из Австралии. В 2005 году он показал время в 10 минут 29 секунд. Женский рекорд установила Андреа Майр из Австрии. В том же году она пробежала дистанцию за 12 минут 38 секунд.

Организаторы обещают 200 тысяч долларов тому, кто побьёт эти рекорды.