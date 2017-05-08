Из плена «Боко харам» освободили 82 девушки

В Абудже, столице Нигерии, встречают чибокских школьниц. 82 девушки были освобождены из плена радикальной исламистской группировки «Боко харам». С 2015 года организация называет себя западноафриканской провинцией «Исламского государства».

Девушек, большинство которых были из христианских семей, похитили почти три года назад из школы в нигерийском городе Чибок. Боевики затолкали их в автобусы и скрылись. Нескольким десяткам девушек вскоре удалось бежать. В плену оставалось более 200 школьниц.

[Мохаммаду Бухари, президент Нигерии]:

«Я очень рад лично с вами встретиться. Я хочу вас заверить, что моя администрация будет лично следить за оказанием социальной помощи, которую пообещало федеральное правительство».

Как сообщается, группировка освободила девушек в обмен на несколько своих командиров, попавших в плен.

Участники кампании «Верните наших девочек» 7 мая собрались в Абудже. На то время имена освобождённых не огласили, поэтому родители не знали, есть ли в группе их дочери. Более 100 девушек остаётся в плену.

[отец двух похищенных школьниц]:

«Три года – это не шутка. Если они так и не вернутся, что я могу сделать? Если среди них не будет моих дочерей, мы всё равно будем вместе с другими родителями. Мы будем молиться, и рано или поздно девочек освободят».

Пока неизвестно, что пережили эти девочки в плену. Предполагается, что боевики вынудили их принять ислам.